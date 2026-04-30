“Necesito de todos”: Gago justifica ausencia de un refuerzo en los últimos partidos de la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile vive una tranquila semana luego de haberse impuesto en el Clásico Universitario, pero ahora deberá enfocarse en la Copa de la Liga donde, de momento, está quedando fuera de la chance de clasificarse a semifinales.

Por lo mismo, el DT de los azules, Fernando Gago, no le bajó el perfil a la visita que harán el sábado a Deportes La Serena.

“Es un torneo que nos da una oportunidad linda de competir y de clasificar a una copa internacional. Esta institución tiene la obligación de competir por todos los torneos, le debemos dar importancia. Tenemos tres partidos para clasificar y ver para qué estamos”, destacó en conferencia de prensa, buscando dejar atrás el triunfo con la UC.

“Trataremos de buscar un buen ritmo de partido, independiente de lo hecho en el partido anterior. No se pueden repetir los partidos. Son un equipo bien trabajado, saben dónde nos pueden lastimar. Trataremos de hacer un buen partido”, recalcó Fernando Gago, quien valoró indirectamente la chance de incorporar a un jugador como Alexis Sánchez.

“Lógicamente los chicos tienen la posibilidad de tener los consejos de ellos y hacer su propio camino. Van a tener su crecimiento. Intentamos tener una línea como institución”, reflexionó el DT argentino, apuntando a seguir dándole continuidad a Charles Aránguiz.

También aprovechó de abordar la ausencia de Lucas Romero, quien no fue citado para el choque con la UC y que no juega desde hace tres partidos, siendo su última participación en el triunfo precisamente contra Deportes La Serena, pero por la Liga de Primera.

“No es por nada en particular, está en consideración de ser parte del equipo titular o estar convocado. Que esté fuera de la citación no significa que no sea tenido en cuenta, necesito de todos y lo dejé claro desde el momento que llegué”, concluyó Gago respecto al guaraní.