Zampedri y la victoria de la UC en Ecuador: “Nos tiramos un poco atrás y sufrimos demasiado” / MARCOS PIN

Fernando Zampedri fue una de las figuras de la UC en su segundo triunfo seguido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ahora ante Barcelona.

El “Toro” abrió la cuenta en Guayaquil con una arremetida que le valió una herida en pleno rostro.

“El golpe es cuando anticipo para el gol, se me cae arriba”, reconoció el delantero nacionalizado chileno en diálogo con CHV, donde valoró la fórmula en la cual el equipo se levantó de las dos derrotas seguidas en la Liga de Primera para llevarse los tres puntos desde Ecuador.

“Veníamos golpeados por perder el clásico, nos dolio un montón, pero hicimos un gran partido, trabajamos bien al rival, que era lo importante”, recalcó Fernando Zampedri, apuntando a las claves que les permitió vencer a Barcelona.

“En el primer tiempo fuimos muy contundentes, en el segundo nos tiramos un poco atrás, lo que hay que corregir, sufrimos demasiado, pero sumamos los tres puntos”, aseguró el goleador histórico de la UC, destacando el haber acabado con la racha de cinco juegos seguidos que sumaba sin anotar.

“Contento porque sirvió para el triunfo. Cuando uno no convierte hay que escuchar las críticas y seguir trabajando, hacerlo dentro de la cancha, que es donde se demuestran las cosas”, cerró el “Toro”.