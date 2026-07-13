Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 14 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Agencia Getty

Hoy, martes 14 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro es por las semifinales de la Copa del Mundo.

Francia vs. España

La programación del Mundial 2026 hoy 14 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, donde galos e hispanos reeditarán la final de la Eurocopa 2024.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.