Garnero explica su molestia en el banco pese al triunfo de la UC en Guayaquil: “Me daba intranquilidad…”
El entrenador de los cruzados se mostró muy activo a ras de cancha, dando instrucciones y corrigiendo constantemente a sus dirigidos en Ecuador.
La Universidad Católica consiguió un vital triunfo en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores y se ilusiona con la clasificación a los octavos de final.
En conferencia de prensa tras el encuentro, Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, se refirió a la importancia de la victoria como visitante y explicó los motivos de su molestia pese al gran resultado.
“Tenemos que seguir insistiendo en crecer; obviamente, este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista”, comenzó señalando el argentino.
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Luego, al ser consultado por los aspavientos que realizó durante gran parte del segundo tiempo, pese al 2-0 que mantenía su equipo, el estratega entregó su explicación.
“No aprovechamos las recuperaciones, había muchos espacios. Sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan totalmente diferentes a como se nos dio. Desaprovechamos algunas posibilidades y eso me daba intranquilidad. Yo creía que era un momento muy propicio para aumentar la diferencia”, cerró Garnero.
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