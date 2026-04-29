Garnero explica su molestia en el banco pese al triunfo de la UC en Guayaquil: “Me daba intranquilidad…”

La Universidad Católica consiguió un vital triunfo en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores y se ilusiona con la clasificación a los octavos de final.

En conferencia de prensa tras el encuentro, Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, se refirió a la importancia de la victoria como visitante y explicó los motivos de su molestia pese al gran resultado.

“Tenemos que seguir insistiendo en crecer; obviamente, este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista”, comenzó señalando el argentino.

Luego, al ser consultado por los aspavientos que realizó durante gran parte del segundo tiempo, pese al 2-0 que mantenía su equipo, el estratega entregó su explicación.

“No aprovechamos las recuperaciones, había muchos espacios. Sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan totalmente diferentes a como se nos dio. Desaprovechamos algunas posibilidades y eso me daba intranquilidad. Yo creía que era un momento muy propicio para aumentar la diferencia”, cerró Garnero.