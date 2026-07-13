Brilló en la Liga MX, pero su equipo desapareció y ahora vuelve al fútbol chileno: fichaje oficial

El mercado de fichajes sigue encendido en el fútbol chileno y, en esta ocasión, fue el turno de Everton de anunciar a un nuevo e ilusionante refuerzo.

El cuadro viñamarino hizo oficial la contratación de Josué Ovalle, delantero chileno de 26 años, quien viene de vivir una montaña rusa de emociones en el primer semestre de 2026.

“Cotto”, como le conocen, llega al cuadro “Oro y Cielo” procedente de Mazatlan FC, club en el que estuvo cedido desde Deportes Limache, que no contó con él para la presente temporada en la Liga de Primera.

En México, el ex Deportes Concepción mostró un rendimiento bárbaro, anotando cinco goles y regalando una asistencia en los 12 partidos que su club alcanzó a disputar en el Torneo Clausura de la Liga MX.

El extremo se ganó rápidamente la titularidad, convirtiéndose en la figura del equipo, pero toda esa tendencia positiva se vino abajo cuando se enteró que el club iba a desaparecer, ya que su licencia en la máxima categoría del fútbol azteca fue vendida al Atlante FC, que ocupará su lugar en el torneo.

Con el club cayendo a las tinieblas, toda su plantilla tuvo que buscar nuevo equipo. Para la suerte de Ovalle, su pase seguía perteneciendo a Limache, por lo que no quedaría cesante.

Ahora, el canterano de Colo Colo deberá refrendar el buen nivel mostrado en México, pero con la camiseta de Everton, rendimiento que incluso lo llegó a vincular con convocatorias a La Roja.