Sebastián Pérez se convirtió en el arquero sensación del fútbol chileno tras atajar tres penales consecutivos a Carlos Vinícius en el empate entre Palestino y Gremio por la Copa Sudamericana.

En conversación con Los Tenores de ADN, el “Zanahoria” se refirió a su noche soñada en La Cisterna y también recordó su objetivo de volver a vestir la camiseta de la selección chilena.

“Fue una noche atípica, un momento lindo que se da muy pocas veces. Con el paso del tiempo uno va asimilando mejor lo que ocurrió”, comenzó señalando el exarquero de Universidad Católica, Deportes Iquique, entre otros clubes del fútbol chileno.

Respecto a cómo se prepara para enfrentar lanzamientos desde los 12 pasos, explicó que “hay preparación, pero también un factor fortuito, algo de fortuna y de cómo uno se siente en el momento. El video va quedando de lado; si bien sirve para ver patrones de movimiento, el jugador tenía bien ejecutados tanto la derecha como la izquierda, así que tenía que elegir un lado y confiar en mi instinto”.

“Por un hecho tan inusual como atajar tres penales, a uno se le infla el pecho, pero como se vio, en ninguno salí a celebrar; lo más importante eran los minutos que quedaban de partido”, agregó Pérez sobre los elogios que ha recibido.

Al ser consultado por la jerarquía de Gremio y el resultado obtenido, comentó: “Ayer, entre risas, hablábamos con los compañeros que jugadores como Arthur, Vinícius o Willian pasaron de jugar en la Premier League o la Serie A al Municipal de La Cisterna. Para nosotros, que no estamos acostumbrados a enfrentar a ese tipo de futbolistas, es importante. Tenemos que hacer que estos partidos sean provechosos. También es bueno que se hable de Palestino, porque como dice el lema, no es un equipo, es todo un pueblo”.

Finalmente, sobre un eventual regreso a la selección chilena, afirmó: “Siempre he entrenado y jugado pensando en la selección, eso no me lo va a quitar nadie. Un técnico puede optar por otro arquero, pero mi meta es volver a La Roja. Para eso tengo que hacer buenos partidos y ser más regular, tanto a nivel nacional como internacional. También debo entrar en los planes del DT”, cerró el “Zanahoria”.