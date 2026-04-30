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“Zanahoria” Pérez da la vuelta al mundo por su triple penal atajado: así reaccionaron en Francia, Italia y España

El portero chileno protagonizó un inusual momento en el empate de Palestino ante Gremio por la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Sebastián “Zanahoria” Pérez tuvo una noche inolvidable en la Copa Sudamericana. En una secuencia poco habitual en el fútbol, el arquero chileno atajó tres penales de manera consecutiva, que le permitieron a Palestino rescatar un empate sin goles frente a Gremio en La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo D.

La heorica actuación del portero de 35 años generó diversas reacciones en la prensa internacional. En Brasil, Globo Esporte mencionó: “¡INCREÍBLE! Carlos Vinícius patea el penal tres veces, ¡y falló todos! El árbitro ordenó repetir la ejecución después de que el portero se adelantara en las dos primeras ocasiones. ¡Qué locura!“.

Por otro lado, el portal Sottoporta de Italia ironizó con la situación y señaló: “Buenos días a quienes lo intentan aunque saben que saldrá mal, o mejor dicho, pésimo. Carlos Vinicius, un poco al estilo de Palermo, lo intentó tres veces desde los 11 metros: tres paradas de Pérez. Palestino que le arranca un punto al Grêmio con un 0-0″.

En Francia, el prestigioso diario L’Équipe agregó: “El delantero brasileño de Gremio Carlos Vinicius se vio frustrado en tres ocasiones por el portero del club chileno Palestino, en la Copa Sudamericana, el miércoles por la noche. Una rareza que se suma a un gol anulado al final del partido".

“¡La mala suerte no lo suelta! El exdelantero del Galatasaray, Carlos Vinicius, falló 3 penaltis en 6 minutos", indicó el sitio 23 Derece de Turquía.

BeSoccer de España, en tanto, añadió: “Vinicius falló tres penaltis seguidos en una secuencia de siete minutos increíble en el Palestino-Gremio. Se puede decir que inventó el hat-trick imperfecto: lo falló a la izquierda, lo falló a la derecha, lo falló por el centro".

Finalmente, desde Argentina, SportsCenter señaló: “INSÓLITO LO QUE PASÓ EN PALESTINO-GREMIO: Sebastian Pérez le tapó ¡TRES PENALES! a Carlos Vinícius. Sí, tres... En el primero y en el segundo se adelantó el arquero".

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