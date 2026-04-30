“Zanahoria” Pérez da la vuelta al mundo por su triple penal atajado: así reaccionaron en Francia, Italia y España

Sebastián “Zanahoria” Pérez tuvo una noche inolvidable en la Copa Sudamericana. En una secuencia poco habitual en el fútbol, el arquero chileno atajó tres penales de manera consecutiva, que le permitieron a Palestino rescatar un empate sin goles frente a Gremio en La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo D.

La heorica actuación del portero de 35 años generó diversas reacciones en la prensa internacional. En Brasil, Globo Esporte mencionó: “¡INCREÍBLE! Carlos Vinícius patea el penal tres veces, ¡y falló todos! El árbitro ordenó repetir la ejecución después de que el portero se adelantara en las dos primeras ocasiones. ¡Qué locura!“.

INACREDITÁVEL! 🤯🇪🇪



Carlos Vinícius bate o pênalti três vezes, e errou todas! O árbitro mandou repetir a cobrança após goleiro de adiantar nas duas primeiras vezes. Que loucura!



📷 AFP#grêmio #palestino #sulamericana #futebol #ge pic.twitter.com/e1TIc7k9wV — ge (@geglobo) April 30, 2026

Por otro lado, el portal Sottoporta de Italia ironizó con la situación y señaló: “Buenos días a quienes lo intentan aunque saben que saldrá mal, o mejor dicho, pésimo. Carlos Vinicius, un poco al estilo de Palermo, lo intentó tres veces desde los 11 metros: tres paradas de Pérez. Palestino que le arranca un punto al Grêmio con un 0-0″.

🇧🇷 Buongiorno a chi ci prova anche se sa che andrà male, anzi malissimo.



Carlos Vinicius, un po alla Palermo, ci prova tre volte dagli 11 metri: tre parate di Perez.



Palestino che strappa un punto al Gremio con uno 0-0 zozzo. pic.twitter.com/MNuEwGffiP — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) April 30, 2026

En Francia, el prestigioso diario L’Équipe agregó: “El delantero brasileño de Gremio Carlos Vinicius se vio frustrado en tres ocasiones por el portero del club chileno Palestino, en la Copa Sudamericana, el miércoles por la noche. Una rareza que se suma a un gol anulado al final del partido".

L'attaquant brésilien de Gremio Carlos Vinicius a été frustré à trois reprises par le gardien du club chilien de Palestino, en Copa Sudamericana, mercredi soir. Une rareté qui s'ajoute à un but refusé en fin de match. https://t.co/MkBaChOHmb pic.twitter.com/7EDsNCT21u — L'Équipe (@lequipe) April 30, 2026

“¡La mala suerte no lo suelta! El exdelantero del Galatasaray, Carlos Vinicius, falló 3 penaltis en 6 minutos", indicó el sitio 23 Derece de Turquía.

Talihsizlik peşini bırakmadı!



Galatasaray'ın eski golcüsü Carlos Vinicius, Brezilya Ligi'nde 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı!

pic.twitter.com/H0RRWXezm7 — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 30, 2026

BeSoccer de España, en tanto, añadió: “Vinicius falló tres penaltis seguidos en una secuencia de siete minutos increíble en el Palestino-Gremio. Se puede decir que inventó el hat-trick imperfecto: lo falló a la izquierda, lo falló a la derecha, lo falló por el centro".

‼️Vinicius falló tres penaltis seguidos en una secuencia de siete minutos increíble en el Palestino-Gremio.



Se puede decir que inventó el hat-trick imperfecto: lo falló a la izquierda, lo falló a la derecha, lo falló por el centropic.twitter.com/NQ6xT6H9G7 — BeSoccer (@besoccer_ES) April 30, 2026

Finalmente, desde Argentina, SportsCenter señaló: “INSÓLITO LO QUE PASÓ EN PALESTINO-GREMIO: Sebastian Pérez le tapó ¡TRES PENALES! a Carlos Vinícius. Sí, tres... En el primero y en el segundo se adelantó el arquero".