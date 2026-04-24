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Se confirma el quiebre de otra pareja de la farándula: “Empezamos a tener roces y discusiones”

“Primera vez que hablo del tema, no había hablado ni siquiera en mis redes sociales”, explicó una de las partes.

Javier Méndez

Se confirma el quiebre de otra pareja de la farándula: “Empezamos a tener roces y discusiones”

Otra relación nacida en un reality llegó a su fin. Alexandra “La Chama” Méndez confirmó públicamente el quiebre de su romance con Manuel Napoli, con quien estuvo por más de un año luego de conocerse en Gran Hermano Chile 2.

La pareja se convirtió en uno de los vínculos más comentados del encierro, no solo por la intensidad de su historia, sino también por la controversia que los rodeó durante el programa de Chilevisión.

Tras salir del reality, ambos continuaron juntos e incluso vivieron un tiempo en Chile, dando señales de que la relación avanzaba fuera de cámaras.

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Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a aparecer obstáculos que terminaron afectando la estabilidad del vínculo.

En una entrevista con el espacio digital Q’Bochinche!, la influencer venezolana contó por primera vez que la relación terminó principalmente por la distancia.

Al abordar el tema, La Chama fue clara al reconocer que el problema principal estuvo en no poder sostener la relación a la distancia. “Primera vez que hablo del tema, no había hablado ni siquiera en mis redes sociales. Terminamos por la distancia más que todo porque yo no tenía mi Visa de Chile, pero ya la tengo”, explicó.

Luego profundizó en cómo ese escenario fue desgastando la relación. “Ustedes saben que mantener una relación a distancia es súper complicado y empezamos a tener roces, discusiones, cositas que no nos gustaban”, relató.

“Como nos queremos mucho, decidimos darnos nuestro espacio para que la relación no acabe de una mala manera”, sostuvo.

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Captura de pantalla: CHV

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