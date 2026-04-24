“Aquí no estamos para el hue... de nadie”: Sergio Rojas criticó duramente a Antonella Ríos tras su salida de Zona Latina

Este jueves, la televisión chilena vivió un verdadero “terremoto” tras conocerse la sorpresiva desvinculación de Antonella Ríos de Zona Latina.

Un día después, Sergio Rojas y su equipo del programa Que te lo digo se refirieron a la salida de quien fuera panelista del espacio, así como a la llegada de su reemplazo, Claudia Schmidt.

“Ayer (jueves), Antonella Ríos me dijo que no se sentía bien y que hoy (viernes) hablábamos. Le escribí y me dijo que en 10 minutos me llamaba, pero parece que está en otro continente, porque esa llamada nunca llegó”, comentó Sergio Rojas.

“Yo creo que a la ‘Anto’ no le dio el estómago para decirme que va a estar en Primer Plano”, agregó el periodista.

En ese momento, la modelo uruguaya, presente en el programa, le pidió a Rojas que dejara de justificar a Antonella Ríos y afirmó que su actuar correspondía a un “abandono laboral”.

“Yo no lo entiendo. Creo que acá hay un problema: se está mezclando la relación laboral con la de amistad. Antonella no está a la altura, no responde el teléfono desde hace dos semanas y lo hace cuando se le antoja. Eso es mezclar los temas”, comentó Claudia Schmidt.

Sobre la participación de Antonella Ríos en Primer Plano, Sergio Rojas comentó que: “Voy con una armadura, porque estoy sorprendido y no sé qué va a decir en Primer Plano. A estas alturas, ya nada me sorprende, no entiendo nada”.

“Ella dijo que no quería seguir en Que te lo digo, pero a una persona le dijo: ‘¿bueno, no puedo cambiar de opinión?’. Aquí no estamos para el hueveo de nadie; somos gente adulta, somos profesionales”, cerró el periodista.