El escándalo que sacude al Poder Judicial: Suprema revisa más de 100 casos de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica / VICTOR HUENANTE

Tras varias semanas de postergaciones, el pleno de la Corte Suprema dio inicio formal este lunes a la revisión de 104 sumarios administrativos dirigidos contra miembros del escalafón primario del Poder Judicial (jueces, ministros de Cortes y relatores). ¿El motivo? Haber salido del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

Según reveló La Tercera, la jornada de este martes estuvo marcada por extensos alegatos de los abogados defensores y se prolongó hasta pasadas las 19:00 horas, obligando a los ministros del máximo tribunal a citar a un pleno extraordinario para este martes a primera hora, instancia donde comenzarán las deliberaciones y votaciones clave.

El proceso ha escalado a niveles de máxima tensión en el Palacio de Tribunales. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, confirmó públicamente que sobre la mesa está la opción de abrir cuadernos de remoción (bajo el artículo 80 de la Constitución), lo que implicaría la expulsión inmediata de los funcionarios judiciales involucrados.

Sin embargo, el tema genera una profunda división. La Suprema ordenó revisar absolutamente todos los sumarios, incluidos aquellos que las Cortes de Apelaciones del país ya habían cerrado con sobreseimientos o absoluciones.

Al respecto, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, justificó semanas atrás esta inédita revisión global: “la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”.

Para los empleados públicos comunes, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha fijado una jurisprudencia implacable, confirmando de manera unánime la destitución de cualquier funcionario público (de ministerios, municipios o servicios) que viaje al extranjero con licencia, sin importar las excusas.

En paralelo, para los jueces y ministros, los plenos de las distintas Cortes de Apelaciones del país han optado de forma mayoritaria por “hacer vista gorda”, aplicando sanciones mínimas, sobreseimientos o absoluciones.

El ejemplo más emblemático de esta disparidad es el caso del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien fue investigado por viajar a Costa Rica (2020) y Ecuador (2022) estando con licencia médica; por el primer hecho fue sobreseído y por el segundo resultó absuelto tras una reñida votación.

Mientras algunos ministros de la Corte Suprema advierten que salvar a los jueces implicados “sería un escándalo” ante la opinión pública, diversas fuentes judiciales no descartan que finalmente se imponga la postura del “perdonazo” que ha imperado en las instancias inferiores. La definición comenzará a sellarse durante la jornada de este martes.