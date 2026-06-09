“Teníamos consenso pero la derecha se negó a legislar”: expresidente Boric critica embargos a deudores del CAE / Sebastian Beltran Gaete

La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de aplicar embargos y retenciones de fondos a personas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) generó críticas del expresidente Gabriel Boric,

El exejecutivo además vinculó la situación con el rechazo del Senado a ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria en investigaciones por crimen organizado.

A través de su cuenta de X, el exmandatario recordó que “durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas".

En esa línea, cuestionó las acciones de cobro impulsadas por la TGR y afirmó que “hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares".

“¿Dónde están las prioridades?”

Boric también criticó a quienes se oponen a facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones financieras.

“Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos“, sostuvo.

"¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?“, agregó.

Finalmente, llamó a las fuerzas progresistas a “poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio” y a “continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”.