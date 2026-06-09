“Teníamos consenso pero la derecha se negó a legislar”: expresidente Boric critica embargos a deudores del CAE
El exmandatario también cuestionó el rechazo al levantamiento del secreto bancario en investigaciones financieras, afirmando que dificulta la persecución del dinero del crimen organizado.
La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de aplicar embargos y retenciones de fondos a personas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) generó críticas del expresidente Gabriel Boric,
El exejecutivo además vinculó la situación con el rechazo del Senado a ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria en investigaciones por crimen organizado.
A través de su cuenta de X, el exmandatario recordó que “durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas".
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En esa línea, cuestionó las acciones de cobro impulsadas por la TGR y afirmó que “hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares".
“¿Dónde están las prioridades?”
Boric también criticó a quienes se oponen a facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones financieras.
“Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos“, sostuvo.
"¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?“, agregó.
Finalmente, llamó a las fuerzas progresistas a “poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio” y a “continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”.
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