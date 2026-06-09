;

Más de 40 hectáreas y con entrada gratuita: el pulmón verde de Santiago que cambia de color en otoño

Este recinto forma parte de la red de parques administrados por Parquemet.

Javiera Rivera

Más de 40 hectáreas y con entrada gratuita: el pulmón verde de Santiago que cambia de color en otoño

Con la llegada del otoño, los panoramas al aire libre vuelven a ganar protagonismo en Santiago.

Entre ellos destaca un extenso parque del sector sur de la capital que ofrece áreas deportivas, juegos infantiles y amplios espacios verdes sin costo para los visitantes.

Se trata del Parque La Platina, un recinto de 42 hectáreas que se ha transformado en una alternativa para quienes buscan disfrutar de la naturaleza.

El parque cuenta con multicanchas techadas y al aire libre, una pista de skate, senderos pavimentados para caminar o trotar y sectores recreativos para niños. Además, es pet-friendly, por lo que también puede visitarse junto a mascotas.

Revisa también

ADN

Durante esta época del año, la vegetación del recinto adquiere los característicos tonos rojizos y amarillos del otoño, convirtiéndose en un atractivo para quienes disfrutan de los paseos al aire libre y la fotografía.

¿Dónde está y cuáles son sus horarios?

El Parque La Platina está ubicado en avenida La Serena 281, en La Pintana, y puede ser visitado de martes a domingo entre las 06:00 y las 19:00 horas.

El recinto forma parte de la red de parques administrados por Parquemet y cuenta con acceso completamente gratuito para todos sus visitantes.

ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad