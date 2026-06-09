Más de 40 hectáreas y con entrada gratuita: el pulmón verde de Santiago que cambia de color en otoño

Con la llegada del otoño, los panoramas al aire libre vuelven a ganar protagonismo en Santiago.

Entre ellos destaca un extenso parque del sector sur de la capital que ofrece áreas deportivas, juegos infantiles y amplios espacios verdes sin costo para los visitantes.

Se trata del Parque La Platina, un recinto de 42 hectáreas que se ha transformado en una alternativa para quienes buscan disfrutar de la naturaleza.

El parque cuenta con multicanchas techadas y al aire libre, una pista de skate, senderos pavimentados para caminar o trotar y sectores recreativos para niños. Además, es pet-friendly, por lo que también puede visitarse junto a mascotas.

Durante esta época del año, la vegetación del recinto adquiere los característicos tonos rojizos y amarillos del otoño, convirtiéndose en un atractivo para quienes disfrutan de los paseos al aire libre y la fotografía.

¿Dónde está y cuáles son sus horarios?

El Parque La Platina está ubicado en avenida La Serena 281, en La Pintana, y puede ser visitado de martes a domingo entre las 06:00 y las 19:00 horas.

El recinto forma parte de la red de parques administrados por Parquemet y cuenta con acceso completamente gratuito para todos sus visitantes.