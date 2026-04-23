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Terremoto en la televisión chilena: despiden a rostro de canal y reportan feroz pelea a gritos

Su salida se produjo justo después de reintegrarse a sus funciones tras una licencia médica.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / varunyu suriyachan

Un fuerte remezón vive el canal Zona Latina tras el inesperado despido de la panelista Antonella Ríos.

Según detalló el medio de espectáculos Glamorama tras consultar con el entorno de la actriz de 51 años, la determinación de la señal se concretó justo cuando ella regresaba de una licencia por motivos médicos.

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Acorde al mismo sitio, la desvinculación escaló rápidamente a un momento de alta tensión en las dependencias del canal.

La intérprete no habría ocultado su impacto al conocer la noticia y se habla de un altercado que incluyó gritos con el ejecutivo Rodrigo Súnico, encargado de notificarle su salida.

A través de sus historias de Instagram, Ríos compartió un breve mensaje. “Último programa antes de que me hicieran la cama”, lanzó junto a una fotografía del programa Encantadas, que se emite a las 18:00 horas.

Dato clave: tampoco seguiría formando parte del trío estelar del programa farandulero Que te lo digo, encabezado por Sergio Rojas.

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