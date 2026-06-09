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Fiscalía sostiene que informes de la UAF “fueron efectivamente recibidos y analizados” en causas por lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua

El Ministerio Público aseguró que los reportes fueron derivados a fiscalías regionales y utilizados en investigaciones que derivaron en operativos, detenciones y congelamiento de activos.

Martín Neut

Fiscalía sostiene que informes de la UAF “fueron efectivamente recibidos y analizados” en causas por lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua

La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos.

En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales” correspondientes.

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La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”.

“Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua”

Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos.

El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”.

Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos.

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