“No me llenó lo que vi de él, no lo vi preocupado de demostrar que tiene que jugar; va a volver a Colo Colo”

El paso de Manley Clerveaux por Deportes Puerto Montt terminará antes de lo previsto. El joven delantero haitiano, que arribó a comienzos de temporada a préstamo desde Colo Colo, no seguirá en el cuadro albiverde y deberá retornar al Estadio Monumental para definir su futuro de cara al segundo semestre.

El atacante de 20 años tuvo un prometedor inicio en el conjunto sureño, sumando titularidades y anotando tres goles en las primeras fechas de la Primera B. Sin embargo, con el paso de las jornadas fue perdiendo continuidad, tanto con Emiliano Astorga como con el actual técnico del equipo, Emilio Mancilla.

Mientras se resuelve su salida de Puerto Montt, el propio Mancilla se refirió a la situación del jugador en diálogo con Puntero Izquierdo, donde detalló las razones de su inminente partida. “El único que vuelve a Colo Colo es Clerveaux, vuelve a cadetes, es cadete de Colo Colo y vuelve a su club“, señaló el DT.

Los motivos de la salida de Manley Clerveaux de Puerto Montt

Respecto a los factores que propiciaron la salida del extremo, el entrenador apuntó a la falta de actitud del futbolista desde su llegada al banco. “Creo que no se acopló bien, yo puedo hablar de la etapa mía, fui claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma y a él no lo vi entendiendo el mensaje”, indicó.

“No era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar”, agregó.

Por esa misma razón, Mancilla señaló que Clerveaux ni siquiera fue citado para el último duelo ante Cobreloa. “Uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos, no me llenó lo que vi de él, en los entrenamientos y en el partido con San Felipe, yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos y la manejaron todos", remarcó.

“Nosotros necesitamos con urgencia un grupo unido, donde todos tenían que luchar por el objetivo y por lo que se había trabajado en la semana, pienso que no estaba claro él con eso”, sentenció el técnico de Deportes Puerto Montt.