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Roberto Cox revela el “giro dramático” que podría “salvar” a Nicolás Zepeda de la cadena perpetua: Lo mandaron a ver CSI

“Me lo dijo alguien muy cercano al caso, suena una ciencia ficción, suena de película”, explicó el periodista de Chilevisión.

Javier Méndez

Roberto Cox revela el “giro dramático” que podría “salvar” a Nicolás Zepeda de la cadena perpetua: Lo mandaron a ver CSI

Hace casi un mes, el Caso Narumi recibió su actualización más importante: el chileno Nicolás Zepeda fue declarado culpable por la desaparición y presunto asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Uno de los periodistas que siguió de cerca la definición fue Roberto Cox, quien precisamente estuvo en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon, donde se zanjó el asunto tras años de disputa.

Esta semana, el mismo profesional abordó la situación en el programa El Desayuno de Campeones y planteó un escenario que estremeció al panel.

Les tiro un giro dramático que una persona muy cercana me sugirió, no puedo decir quién. Pero imagínense si esto fuera verdad”, planteó al principio.

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“Imaginemos que Nicolás Zepeda es culpable y él sabe perfectamente dónde está el cuerpo de Narumi”, ejemplificó.

“Imagínense esto: él, estando en la cárcel, se comunica con algún cercano, familiar o amigo, y le dice: ‘Narumi está en tal lugar, agarra los huesos y déjalos en París’. Si los huesos aparecen en París, Nicolás Zepeda es inocente”, lanzó.

¿Te imaginas? Pasan tres años y los huesos aparecen en Marsella. Nicolás nunca estuvo en Marsella", postuló.

Me lo dijo alguien muy cercano al caso, suena una ciencia ficción, suena de película. Pero, yo tiro acá”, sostuvo.

“Me hace sentido esa posible hipótesis, que todavía no pasa, por el actuar de él”, opinó la conductora Renata Bravo. “Si te dan cadena perpetua, por último no sé, llora. Pero no, él (se mantuvo) firme”, analizó.

El registro desencadenó diversas respuestas. “Siento que Cox se atrapó con el caso“, lanzó una persona ”Pobrecito, no ha visto CSI; no es cosa de plantar restos por ahí“, sumó otra voz.

El video:

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