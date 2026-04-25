Qué es el “edging”: la técnica sexual que promete orgasmos más intensos (y cómo practicarla) / Rattankun Thongbun

En el universo de la intimidad, no todo pasa por la velocidad. Hay quienes han descubierto que la espera, bien manejada, puede transformar por completo la experiencia.

A eso apunta el edging: una técnica que consiste en llevar al cuerpo al borde del orgasmo para luego detener la estimulación de manera consciente, y repetir ese ciclo varias veces antes de llegar al clímax.

La lógica detrás es fisiológica. Según la sexóloga clínica Emily Nagoski, autora del libro Come as You Are, prolongar la fase de excitación genera una mayor acumulación de tensión sexual, lo que puede traducirse en una respuesta orgásmica más intensa cuando finalmente ocurre .

“Cuanto más tiempo se mantiene la excitación cerca del límite, más fuerte tiende a ser la liberación”, han explicado especialistas consultados por la plataforma Healthline.

La práctica puede realizarse en solitario o en pareja, y no requiere ningún elemento externo. Lo que sí exige es comunicación, autoconocimiento y, sobre todo, paciencia.

Desde el punto de vista clínico, el edging también ha sido utilizado como herramienta terapéutica. La Asociación Americana de Urología ha documentado su uso para tratar la eyaculación precoz, ya que entrena al cuerpo a reconocer y gestionar mejor los umbrales de excitación.

No obstante, los expertos advierten que la técnica no funciona igual para todos. “El placer sexual no es lineal y lo que para algunas personas potencia la experiencia, para otras puede generar frustración”, señaló la terapeuta sexual Tammy Nelson en declaraciones recogidas por Psychology Today.

Acorde a los entendidos, y como ocurre con cualquier exploración íntima, el punto de partida siempre es el mismo: conocerse, comunicarse y no comparar la propia experiencia con ningún estándar externo.