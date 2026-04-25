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La Premier en llamas: Arsenal vence a Newcastle y recupera el liderato

Los “Gunners” consiguieron una importante victoria como local y le meten presión al Manchester City.

Felipe Romo

La Premier en llamas: Arsenal vence a Newcastle y recupera el liderato

La Premier League vivirá una emocionante definición a cuatro fechas del final, tras la sufrida victoria del Arsenal ante Newcastle United por la cuenta mínima.

Eberechi Eze marcó un golazo a los nueve minutos del partido, con un derechazo imposible para el arquero Nick Pope.

Con este triunfo el equipo de Mikel Arteta alcanza las 73 unidades y superó al Manchester City, que había sumado 70 tras vencer a los “Gunners” en el Etihad Stadium la fecha pasada.

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La próxima fecha, Arsenal recibirá a Fullham en el Emirates en otro partido clave, a la espera de que los “Citizens” se pongan al día con su partido pendiente.

Además, el elenco londinense deberá afrontar las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles 29 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

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