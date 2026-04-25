Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y vence al Getafe para acercarse al título

El delantero del FC Barcelona Marcus Rashford marca el 0-2 durante el partido de LaLiga entre Getafe CF y FC Barcelona celebrado en el estadio Coliseum de Getafe (Madrid). EFE/ Mariscal / Mariscal

El FC Barcelona comienza a probarse la corona de campeón en LaLiga tras derrotar por 2-0 al Getafe como visitante. El equipo de Hansi Flick mostró contundencia y consolidó su liderato.

Fermín López abrió la cuenta en los minutos finales del primer tiempo, y el ex Manchester United Marcus Rashford sentenció el marcador en el 74´.

Con este resultado, el equipo “Culé” le sacó once puntos a su escolta, el Real Madrid, que empató ante el Real Betis de Manuel Pellegrini en el inicio de la jornada 33 del torneo.

El título de liga está cada vez más cerca de volver al Spotify Camp Nou, a falta de cinco fechas del final. Sin embargo, aún está pendiente el último clásico ante los “Merengues” el próximo 10 de mayo, donde el Madrid tendrá una última chance de descontar puntos en la tabla.