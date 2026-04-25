Barcelona aprovecha tropiezo del Real Madrid y vence al Getafe para acercarse al título
El elenco “Culé” estiró su ventaja a once puntos en el liderato de la liga española.
El FC Barcelona comienza a probarse la corona de campeón en LaLiga tras derrotar por 2-0 al Getafe como visitante. El equipo de Hansi Flick mostró contundencia y consolidó su liderato.
Fermín López abrió la cuenta en los minutos finales del primer tiempo, y el ex Manchester United Marcus Rashford sentenció el marcador en el 74´.
Revistar también:
Con este resultado, el equipo “Culé” le sacó once puntos a su escolta, el Real Madrid, que empató ante el Real Betis de Manuel Pellegrini en el inicio de la jornada 33 del torneo.
El título de liga está cada vez más cerca de volver al Spotify Camp Nou, a falta de cinco fechas del final. Sin embargo, aún está pendiente el último clásico ante los “Merengues” el próximo 10 de mayo, donde el Madrid tendrá una última chance de descontar puntos en la tabla.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.