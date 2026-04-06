“Estoy emputecida, conchetu…”: Elvira López llama furiosa a ‘Primer Plano’ para desmentir rumores de su vida personal

El domingo por la noche, el programa Primer Plano fue escenario de una nueva polémica. La actriz chilena Elvira López llamó en vivo al espacio para responder con dureza a un reportaje sobre su presente personal y su alejamiento de la televisión.

La intérprete de Brujas reaccionó luego de que se emitiera una nota en la que se insinuaban versiones sobre un posible secuestro y un supuesto aislamiento, algo que ella negó de forma tajante.

“Estoy emputecida, por decir lo menos, de qué trata esto, qué mierda es esta falacia que están diciendo en la televisión”, lanzó con notable molestia a Fran García-Huidobro.

La actriz también cuestionó el trabajo editorial del programa y adelantó acciones legales. “Estoy emputecida, conchetu..., emputecida y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa, el señor Mauricio, que habló hace dos horas con nosotros y nos dijo una cosa opuesta a lo que están haciendo ahora”, expresó.

Luego aclaró que está viviendo en Santiago y no en Cau Cau, como se teorizaba. “No sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal. Si no estoy en nada como actriz es por una opción absolutamente personal, de libre albedrío”, sumó.

“No quiero ser más actriz, no quiero estar más en la televisión, pero eso no les da el derecho a ustedes de hacer este verdadero montaje, falaz, mugriento.... Te repito, Francisca, cuando termine este programa voy a hablar con mi abogado, les va a llegar una querella criminal”, adelantó.

Cabe recordar que el nombre de la artista volvió a reaparecer luego de un spot publicitario de Netflix donde reunieron al elenco original de Brujas de Canal 13. López aseguró que no fue contactada para participar el clip.