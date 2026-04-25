Palestino se mueve y ya tiene al reemplazo de la “Nona” Muñoz

Palestino tuvo un complejo arranque de temporada con Cristian “Nona” Muñoz al mando. El DT, que venía de una gran campaña en el ascenso, no pudo repetir sus números y dejó el cargo tras caer con Deportes Concepción.

La directiva del cuadro “Árabe” se movió rápidamente para cerrar un nuevo DT, y según información de ADN Deportes, el nombre elegido es Guillermo Farré.

El técnico argentino viene un mal paso por Aldosivi en su país, donde registró un total de 18 partidos dirigidos, con cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Farré también sumó una experiencia en Belgrano en 2021 y el fútbol peruano con Sporting Cristal en 2024.

El DT trasandino tendrá su primer entrenamiento al mando de Palestino este domingo 26 de abril, en un nuevo proceso donde el club buscará enmendar el rumbo y meterse en la zona de copas internacionales.