Roland Garros tiene nuevo monarca: Zverev vence a Cobolli y conquista el primer Grand Slam de su carrera / Stephane Cardinale - Corbis

Roland Garros tiene un nuevo monarca y su nombre es Alexander Zverev. El alemán, número 3 del mundo, conquistó este domingo el Grand Slam en arcilla tras derrotar en la final al italiano Fabio Cobolli (14°).

En un maratónico partido que se extendió hasta el quinto set, “Sascha” se impuso sobre su rival por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 para quedarse con la corona en París.

Después de varios intentos fallidos en los últimos años, el tenista germano por fin logró ganar el primer Grand Slam de su carrera, sumando su título número 25 a nivel profesional.

De esta manera, Alexander Zverev se unió al grupo histórico de jugadores que han ganado Roland Garros, donde destacan nombres como Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Björn Borg, entre otros.