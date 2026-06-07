Ministra Arzola defiende cobro a morosos del CAE: “Es importante hacer cumplir la ley”

22 DE ABRIL DE 2026/VALPARAISO La ministra de educación María Paz Arzola durante la comisión de constitución en la cámara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Santiago

La ministra de Educación, María Paz Arzola, respaldó las acciones de cobro realizadas contra personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que durante los últimos días surgieran denuncias de usuarios que acusaron la extracción de fondos desde sus cuentas bancarias para saldar compromisos pendientes.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado sostuvo que la alta morosidad registrada en el sistema pone en riesgo el financiamiento de ayudas estudiantiles y otros programas públicos vinculados a la educación. En ese contexto, afirmó que las autoridades han debido avanzar en mecanismos de recuperación de recursos contemplados por la legislación vigente.

“Hubo muchos avisos previos y otras etapas en que podían acercarse a hacer convenios”, señaló Arzola, agregando que “nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”.

La ministra también explicó que el proceso de cobro se ha focalizado inicialmente en personas con rentas más altas y que posteriormente se ha extendido a otros segmentos. Por ello, recomendó a quienes mantienen deudas acercarse a regularizar su situación y explorar alternativas de pago antes de enfrentar medidas más severas.

Según la autoridad, el cumplimiento de estas obligaciones permite sostener no solo los mecanismos de financiamiento para estudiantes de educación superior, sino también otras políticas públicas que requieren recursos estatales. En ese sentido, insistió en que la regularización oportuna de las deudas es la mejor forma de evitar procedimientos judiciales y retenciones de fondos.