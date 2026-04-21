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“Es un duelo real, que duele en silencio”: Dash y su pareja confirman que perdieron al hijo que esperaban

La noticia fue informada por Javiera a través de sus redes sociales.

Javier Méndez

“Es un duelo real, que duele en silencio”: Dash y su pareja confirman que perdieron al hijo que esperaban

Esta semana se confirmó una triste noticia que afecta a Dash y su pareja, Javiera. A través de redes sociales, esta última comunicó que perdieron al bebé que esperaban desde diciembre.

Todo surgió luego de una pregunta en las historias de Instagram: “Hola, ¿cuántas semanas de embarazo tienes?”. Ahí se transparentó la situación.

“Solo hoy hablaré de esto. No todo lo que vivo lo voy a compartir. Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé”, contó.

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El texto, junto a una fotografía de la pareja, siguió: “Es un duelo real, que duele en silencio. Yo y mi familia solo necesitamos paz, respeto y empatía”

“Tengo fe en Dios, y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen”, cerró, de paso agradeciendo a quienes se preocuparon.

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