Revelan el origen de la feroz pelea entre René Puente y Papi Micky en el WrestleMania del esquizoverso: “No estaba solo”

La situación fue recordada por Diego Gonzalez en el reality show “El Secreto Final”.

Javier Méndez

En diciembre de 2025, Iván Martínez organizó la Gala de Influencer Callejeros. El evento funcionó como una especie de WrestleMania donde coincidieron distintas figuras de internet, incluyendo a los miembros del Torneo de Cell.

Si bien el encuentro pudo estar a la altura de los Oscar o los Grammy, un violento episodio dejó atónitos a los presentes.

En cierto punto de la cita la temperatura se elevó y la tensión estalló: Papi Micky y René Puente terminaron a los golpes. “Perdona si te hago llorar”, se cantaba en ese momento sobre el escenario.

Ahora, la situación fue recordada por Diego González en su reality show El Secreto Final. “La gente ya no quiere tanta pelea. Son chistosas, pero la del Rene con el Micky estuvo fea y que pasara en ese lugar, más encima”, expresó.

“¿Te digo la verdad?”, planteó el Vendedor de Leña, la nueva incorporación del roster del programa veraniego.

“Fui para allá, abracé al Papi Micky y la Mami Mini dijo: ‘ah, este encuentro bonito’. Y de ahí, este (Miguel Devia) se sentó con las patas (abiertas), dándole corte, cuenteado. No sabía que el Loco René no estaba solo y le hace una zancadilla cuando pasa. Yo estaba en la primera fila“, relató.

El otro (René) prendió al tiro. Después (Micky) le pegó por la espalda. Incluso me dijeron que lo tuviera al lado mío, que lo cuidara, pero yo ‘chao’. Me corrí porque tenía que ver mi cosas, hermano", admitió Leña.

Mira el episodio completo:

