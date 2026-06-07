La U empata con Audax, ambos quedan eliminados y La Calera sale favorecida para avanzar a semifinales en Copa de la Liga

7 DE JUNIO DE 2026, SANTIAGO Eduardo Vargas disputa el balón Durante el partido, válido por la sexta fecha de la Copa de la Liga, entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado en el estadio nacional FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile y Audax Italiano se despidieron de la Copa de la Liga este domingo, luego de empatar 2-2 en el Estadio Nacional por la última fecha del Grupo D.

Ambos equipos necesitaban el triunfo para avanzar a las semifinales. El empate entre azules y audinos le dio la clasificación a Unión La Calera, que venció 2-0 a Deportes La Serena y se instaló en la siguiente ronda del torneo.

Hasta el minuto 90, Audax ganaba el partido por 2-1 y estaba clasificando a la semifinal. Sin embargo, Lucas Romero marcó el 2-2 a los 90+1’ y su gol dejó fuera del torneo al elenco de La Florida.

Así las cosas, La Calera clasificó como líder del Grupo D con 13 unidades. En el segundo puesto quedó Audax Italiano con 11 puntos, mientras que la U terminó en el tercer lugar con 8 unidades. En tanto, La Serena concluyó en la última posición del grupo con un punto.