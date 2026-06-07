;

La U empata con Audax, ambos quedan eliminados y La Calera sale favorecida para avanzar a semifinales en Copa de la Liga

Azules y audinos necesitaban el triunfo para clasificar a la siguiente ronda.

Daniel Ramírez

7 DE JUNIO DE 2026, SANTIAGO Eduardo Vargas disputa el balón Durante el partido, válido por la sexta fecha de la Copa de la Liga, entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado en el estadio nacional FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

7 DE JUNIO DE 2026, SANTIAGO Eduardo Vargas disputa el balón Durante el partido, válido por la sexta fecha de la Copa de la Liga, entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado en el estadio nacional FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile y Audax Italiano se despidieron de la Copa de la Liga este domingo, luego de empatar 2-2 en el Estadio Nacional por la última fecha del Grupo D.

Ambos equipos necesitaban el triunfo para avanzar a las semifinales. El empate entre azules y audinos le dio la clasificación a Unión La Calera, que venció 2-0 a Deportes La Serena y se instaló en la siguiente ronda del torneo.

Hasta el minuto 90, Audax ganaba el partido por 2-1 y estaba clasificando a la semifinal. Sin embargo, Lucas Romero marcó el 2-2 a los 90+1’ y su gol dejó fuera del torneo al elenco de La Florida.

Así las cosas, La Calera clasificó como líder del Grupo D con 13 unidades. En el segundo puesto quedó Audax Italiano con 11 puntos, mientras que la U terminó en el tercer lugar con 8 unidades. En tanto, La Serena concluyó en la última posición del grupo con un punto.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad