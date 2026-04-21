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Reflotan antiguo video de Naya Fácil donde admite supuesto pacto con el diablo: “Ojalá se la lleve pronto”

“Ahora le toca a ella pagar”, opinó una ‘medium’ en las redes sociales.

Javier Méndez

Reflotan antiguo video de Naya Fácil donde admite supuesto pacto con el diablo: “Ojalá se la lleve pronto”

Sucedió en redes sociales. Esta semana volvió a reflotar un antiguo video de la influencer chilena Naya Fácil donde admite un supuesto pacto con el diablo.

Naturalmente, como sucede en otras historias de ficción, el objetivo fue uno: tener un ‘buen pasar’ a cambio de aquella esencia inmaterial de la que también se desprendió Bart Simpson en su momento.

Ahora, el registro fue evaluado por una autodenominada médium llamada Patricia Pastén (@medium.yosoypatriciapasten).

“Ya se lo dieron todo. Ahora le toca a ella pagar”, escribió la mujer. “Por eso se dice que uno crea su propio infierno”, sumó pocos segundos después.

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En el clip, donde se rescata un breve segmento de una transmisión en vivo de la creadora de contenido, se describe el paso a paso.

“Llegué y escribí: ‘Señor Diablo, por favor, necesito que pase tal cosa, que tenga mi casa, que tenga mi auto, que me arregle el cuerpo. De verdad, esta historia está de película, chiquillos’”, relató Naya antes de comer cabritas.

“Ay chiquillos, fue un gusto conocerlos”, lanzó, luego de admitir que no le tenía miedo a nada. Según su relato, el contrato con el ‘cola de flecha’ fijó una fecha de vencimiento: a los 45 años se acabaría la buena racha.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer. Varios tomaron para la chacota la “confesión” de la joven dueña de un Cybertruck.

“Ojalá se la lleve pronto. Nos tiene a todos chatos con su ignorancia”, comentó un usuario de Instagram. “Que miedo, y coincide con todo lo que tiene”, recordó otro.

Eso son tonterías de la Naya, ¡por Dios! Cómo odian a esa muchacha, déjenla tranquila; ¡hace más cosas buenas que cualquiera de los que opinan cosas malas!”, apoyo una adherente.

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