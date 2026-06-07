Exministro Cordero cuestiona Registro Nacional de Vándalos: “Es efectista y puede convertirse en estigmatizador”

Santiago

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó reparos a la propuesta de crear un Registro Nacional de Vándalos, una de las iniciativas que ha generado debate en materia de seguridad y orden público.

Durante una entrevista en Mesa Central, la exautoridad sostuvo que la creación de un registro de este tipo requiere una finalidad específica para justificar su existencia. A su juicio, la medida corre el riesgo de transformarse en una herramienta “efectista” y eventualmente “estigmatizadora”, al agrupar situaciones de distinta gravedad bajo una misma denominación.

Cordero argumentó que la propuesta tiende a equiparar delitos, faltas penales e incluso infracciones administrativas, lo que podría generar dificultades desde el punto de vista jurídico y práctico. Sin embargo, reconoció que las incivilidades constituyen una preocupación relevante para la ciudadanía y que el país enfrenta desafíos pendientes en esta materia.

El exministro también abordó la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a quienes figuren en el eventual registro, como la pérdida de beneficios sociales. En particular, cuestionó la idea de retirar prestaciones previsionales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), señalando que la Constitución prohíbe expresamente la privación de este tipo de derechos como sanción.

Asimismo, advirtió que la aplicación retroactiva de medidas de esta naturaleza podría abrir un complejo debate jurídico, al afectar derechos ya adquiridos por las personas involucradas. Sus declaraciones se suman a la discusión sobre los alcances y límites de las herramientas que busca impulsar el Gobierno para enfrentar hechos de vandalismo e incivilidades.