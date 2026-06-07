Fue uno de los grandes rostros de la TV chilena y hoy lleva años alejada de la fama: “La industria te desecha...”

Una de las participantes del capítulo más reciente de La Divina Comida en Chilevisión fue Kathy Salosny. La exrostro de TV hizo dupla con el actor Julio Milostich, coincidiendo también con Matías Assler y Juanita Ringeling.

Así, durante el espacio, un tema que no se pasó por alto fue el alejamiento de la otrora conductora de Buenos Días a Todos y Mucho Gusto de la televisión. “¿Por qué ya no estás en la tele?”, le preguntaron directamente.

“Bueno, la industria te desecha un poco muchas cosas también. No es que uno no quiera estar. Yo amo mi oficio, amo mi profesión, siempre peleé por mi lugar en la tele”, respondió.

“Las mujeres llevamos en nuestro inconsciente algo así como una fecha de caducidad, porque envejecemos, porque nos salen canas, porque podemos engordar o porque tenemos arrugas. No así los hombres, que envejecen en pantalla, les salen canas, pueden estar gordos y es fantástico, ningún problema, maravilloso”, continuó.

Según la animadora, la industria busca un prototipo y esto también estaría ligado a un aspecto comercial y aspiracional. “Lo digo en todo nivel, no quiero ser burda”, señaló.

“El tema de ser objeto de deseo, porque hay un estereotipo, porque es el género débil. Finalmente, la mirada al espejo es lo único que importa. Soy como soy, me estoy dejando las canas y no tengo ningún rollo con el tema”, sostuvo. Poco después sumó: “Me violenta que la gente tenga el derecho a decir ‘¿qué te pasó? Estás vieja’”.

“Me encantaría hacer tele, porque a mí me gusta mi oficio, porque amo mi oficio, porque me ha costado más que la cresta”, confesó en cierto punto. Al hablar de la TV moderna, criticó: “No hay una oferta apostadora, está como infantilizada, está retrógrada, hay como miedo, está el rating que es el que manda”.

Pese a que hoy no está masivamente en pantalla, Salosny sigue desplegando su rol como comunicadora. Uno de sus proyectos actuales es el podcast ¿Cómo va a terminar esto? junto a Pablo Reveco, disponible en su canal de YouTube.