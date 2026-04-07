“Yo dejé la pasta base porque los cabros chicos me siguen... ellos me dan la alegría que necesito”

Esta semana el conocido influencer chileno René Puente se confesó. El “androide” de las redes sociales se sinceró en una entrevista en el programa Cuéntame todo y exagera, e incluso abordó su relación con las drogas.

“Yo dejé la pasta (base) porque los cabros chicos me siguen. Ayer estábamos en la Santo Tomás y llegaron puros cabros chicos a sacarse fotos conmigo”, contó el influencer.

Según él, son precisamente sus seguidores más pequeños los que le dan la alegría que necesita. “No (quiero) que vean al Tío Rene mal, como estaba antes”, admitió.

“Ahora, de a poco, estoy dejando igual ‘la blanca’ y me siento bien”, sumó en otro punto del diálogo.

Al hablar de su explosivo auge en el mundo digital, aseguró que no fue fácil. “Mi familia no quería que fuera famoso... Luché, partí de cero haciendo mis cosas y, ahora, lo tengo todo. Estoy en la cima, donde siempre quise estar”, dijo.

“Yo le doy consejos día a día, que siga siendo humilde”, explicó su papá, el Dr. Maki Gero.