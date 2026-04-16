En la edición de Los Tenores de este jueves 16 de abril, nuestros panelistas comentaron la victoria de la Universidad Católica frente a Cruzeiro por Copa Libertadores y los hitos que alcanzó con el triunfo.

Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el estado físico de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la Universidad de Chile con miras al Clásico Universitario y la posible salida de Felipe Salomoni a mitad de temporada.

Además, escucharon las palabras de Víctor Felipe Méndez en la conferencia de prensa de Colo Colo y supieron de la visita de Jorge Segovia al plantel de la Unión Española.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 16 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.