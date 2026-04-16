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“¡La noticia del siglo!”: Lionel Messi sorprende y compra un histórico club del fútbol español

El astro argentino adquirió el UE Cornellà, que milita en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Megan Briggs

Lionel Messi sorprendió este jueves al mundo del fútbol tras concretar la compra del club catalán UE Cornellà, que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF, y se encuentra inmerso en la lucha por el ascenso.

El equipo, fundado en 1951, anunció la adquisición mediante un comunicado en el que destaca que la operación refuerza “la estrecha relación” del astro argentino con Barcelona y “su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local” en Cataluña.

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“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señala el escrito.

El Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo en la cantera y su capacidad para competir dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas.

Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional. Uno de los casos más conocidos es el del portero de la selección española y del Arsenal, David Raya. También destacan nombres como Jordi Alba, Gerard Martín, el senegalés Keita Baldé, Aitor Ruibal y Javi Puado, entre otros.

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo. Si termina la temporada entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Lionel Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.

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