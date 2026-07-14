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Temblor se percibe en la zona centro de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El movimiento telúrico se percibió durante la noche de este martes 14 de julio.

Nicolás Lara Córdova

Sismos - Sismología - Temblores

Sismos - Sismología - Temblores / leolintang

En horas de la tarde de este martes 14 de julio, un temblor se percibió en la zona centro de Chile

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 5.4 grados.

El epicentro se registró a 34 kilómetros al noroeste de Quintero, teniendo una profundidad de 30 kilómetros a las 21:09 horas de este martes 14.

Este sería el segundo temblor registrado en dicha localidad, ya que a las 20:19 horas se registró un sismo de magnitud 3.1 a 32 kilómetros al noroeste de Quintero.

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