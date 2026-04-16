“Colo Colo ha sido un plus para mi carrera; a cualquiera le motiva a venir al club más grande de Chile”

Luego de varios días de para, Colo Colo volverá a la cancha este domingo para afrontar la décima fecha de la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz busca seguir en el liderato del torneo y, para eso, enfrentará a Palestino en el Estadio Monumental, día en el que, además, celebrará su aniversario número 101.

En la previa del compromiso, el volante de los albos Víctor Felipe Méndez habló en conferencia de prensa y adelantó la especial jornada que se vivirá este fin de semana en Macul. “Sabemos que el día domingo es una fecha importantísima para el club y toda su gente”, afirmó.

“Nosotros los jugadores con el cuerpo técnico estamos enfocados en ganar, que es lo más importante, poder darle esa alegría a la gente que se lo merece. Es una fecha importante para el club y trataremos de dejar los tres puntos”, remarcó.

Su gran momento en Colo Colo

Por otro lado, el ex CSKA Moscú valoró su presente en el “Cacique” y abordó el impacto que ha tenido el club en su carrera. “En mi carrera este último tiempo ha sido un plus. La gente nos acompaña al lado que vamos y sentir el cariño es increíble", afirmó.

“En lo deportivo, la verdad que te entregan todo. Tenemos un buen gimnasio, las canchas de entrenamiento son buenísimas, el cuerpo técnico te exige al 100 y la competencia interna que tenemos es bastante buena. Creo que eso hace que el nivel se eleve cada vez más y en lo personal me ha servido mucho este último tiempo y el año pasado también, desde que llegué“, complementó.

De todas formas, Méndez fue cauto y señaló que “esto es una autoexigencia día a día, nunca me he sentido titular indiscutido. Soy una persona que trabaja para poder ser titular y creo que eso es lo que me ha mantenido con un buen rendimiento. Soy muy autoexigente conmigo mismo y siempre tengo ganas de querer aprender, escuchar y mejorar".

Por último, el mediocampista de 26 años destacó el esfuerzo que ha realizado para sostener su rendimiento en Colo Colo. “Este último tiempo me he sentido bastante bien. Estoy hace un tiempo trabajando tanto la parte mental como la parte física. Creo que es muy importante trabajar en cancha, pero también afuera de ella", señaló.

“Me he sentido muy feliz. Esta vuelta a Chile y tomar la decisión de venir a este gran club es porque también podía estar cerca de mi familia, de mi gente. Pero creo que a cualquier jugador le motiva a venir a Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile", sentenció.