Jorge Segovia reaparece en Unión Española y pone en marcha plan para volver a Primera: “Cuatro ejes principales”

Luego del histórico descenso de Unión Española a la Primera B y un prolongado período alejado de la escena pública, Jorge Segovia, propietario del cuadro hispano, reapareció durante esta jornada en Independencia.

A través de un comunicado en redes sociales, la institución de colonia informó el arribo del dirigente español a Chile y detalló que permanecerá en el país para sostener una serie de reuniones de trabajo con distintos estamentos del club.

“Unión Española informa que don Jorge Segovia arribó al país el día de ayer en el marco de un viaje previamente planificado desde el término de la temporada pasada. La visita contempla una agenda de trabajo enfocada en cuatro ejes principales", inicia el escrito.

“En primer lugar, ha sostenido reuniones con el plantel profesional y el cuerpo técnico, con el objetivo de compartir lineamientos y acompañar el desarrollo deportivo del primer equipo", agrega.

En esa línea, señala que “en segundo término, se encuentra interiorizándose de la realidad actual de nuestro Fútbol Joven, en donde aparte de presenciar el trabajo deportivo de las series menores ha realizado visitas a complejos deportivos con el objetivo de entregar mejores herramientas al desarrollo del semillero hispano”.

“Asimismo, dentro de su itinerario se ha considerado la revisión de aspectos de infraestructura, incluyendo el chequeo del estado de la nueva luminaria del Estadio Santa Laura Universidad SEK, el estado actual de la cancha principal y la implementación de medidas para mejorar la Experiencia Estadio", complementaron.

Por último, Unión Española señaló que “la agenda ha contemplado instancias destinadas a revisar el estado de la gestión institucional, en línea con el trabajo que el Club desarrolla en sus distintas áreas. Con esta visita, se reafirma su compromiso irrestricto con el fortalecimiento del proyecto deportivo e institucional de Unión Española".