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Semana soñada para el fútbol chileno en Brasil: Audax se suma al listado y la UC amplía una foja histórica

Los cruzados escalan entre las 17 victorias que ahora completaron los clubes nacionales en el gigante sudamericano.

Carlos Madariaga

Semana soñada para el fútbol chileno en Brasil: Audax se suma al listado y la UC amplía una foja histórica

Semana soñada para el fútbol chileno en Brasil: Audax se suma al listado y la UC amplía una foja histórica / Getty Images

El fútbol chileno consumó esta semana un desarrollo histórico en cuanto a sus desempeños a nivel internacional.

Ya el martes, la jornada fue espectacular, considerando el triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario en Lima y lo hecho por Audax Italiano en el Sao Januario contra Vasco da Gama.

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De hecho, los itálicos se transformaron en el séptimo equipo chileno en sumar un triunfo en Brasil por torneos Conmebol.

A eso se suma lo hecho por la UC en el Mineirao luego de imponerse a Cruzeiro, completando la victoria número 17 de elencos nacionales en la tierra de la samba.

Universidad Católica completó su tercer triunfo en Brasil, sumándose a lo hecho contra Flamengo en 2022 y Gremio en 2011, igualando la línea de la Universidad de Chile y Palestino, que también acumulan tres festejos jugando en el gigante sudamericano.

Colo Colo sigue siendo el chileno más ganador en dicho país, con cuatro triunfos, en un listado que completan Huachipato (dos triunfos) y Unión Española (uno).

Además, el tanto de Jimmy Martínez a los 94 minutos, según el estadístico español Míster Chip, es el gol ganador más tardío en la historia de la UC para ganar como visitante en Copa Libertadores.

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