A un año de la polémica: Emisión de licencias médicas cae un 21% y proyecta millonario ahorro fiscal / Cristofer Devia/ Uno noticias

Un cambio estructural está experimentando el sistema de salud en Chile. Durante el período de enero-mayo de 2026, se emitieron 2,7 millones de licencias médicas electrónicas (LME), lo que representa una disminución del 21,1% en comparación con el mismo lapso del año anterior, según revelan las últimas cifras oficiales.

Esta tendencia a la baja se consolida al aislar las licencias de origen común (tipos 1, 2 y 7) con pronunciamiento, las cuales equivalen al 93,6% del total del sistema y registraron un retroceso aún más pronunciado de 22,2%.

La contracción del uso de este derecho no distingue administración ni tipo de empleador, mostrando retrocesos generalizados en todos los segmentos de la población activa:

Isapres lideran la baja: Registraron una caída del -24,7% en la emisión de licencias.

Registraron una caída del en la emisión de licencias. Fonasa se acopla a la tendencia: Anotó una disminución del -21,8% .

Anotó una disminución del . Baja generalizada: El descenso se replicó de igual forma en hombres y mujeres, así como en trabajadores del sector público y del sector privado.

Junto a la cantidad de documentos emitidos, la duración promedio de los reposos autorizados también se acortó, pasando de 13,2 días en 2025 a 12,0 días por licencia en 2026.

El retroceso de la salud mental

Aunque los trastornos mentales se mantienen firmes como el principal diagnóstico médico del país, su comportamiento sufrió un vuelco importante. Este grupo de patologías no solo redujo su participación dentro del total de licencias emitidas, sino que además registró la mayor disminución en volumen respecto al año anterior.

El informe detalla que el perfil del usuario del sistema de licencias también varió a la baja. Entre enero y mayo de 2026:

Menos trabajadores bajo reposo: La cifra de personas que hicieron uso de al menos una licencia cayó de 1,4 millones a 1,2 millones .

La cifra de personas que hicieron uso de al menos una licencia cayó de . Menos licencias por persona: El promedio de documentos por trabajador disminuyó de 2,1 a 2,0.

El promedio de documentos por trabajador disminuyó de 2,1 a 2,0. Menos días pagados: Los días autorizados acumulados por cada trabajador bajaron de 26,0 a 22,4 días.

Finalmente, el análisis muestra un cambio de conducta positivo: aumentó la proporción de personas que requirió una sola licencia médica en el período, mientras que disminuyó drásticamente el porcentaje de usuarios recurrentes con múltiples licencias y extensos períodos de reposo.