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La incómoda pregunta sobre las 40 horas que puso en aprietos a Rojo Edwards: ¿Le parece bien que una...?

La respuesta del parlamentario no tardó en generar una ola de críticas en redes sociales.

Javiera Rivera

La incómoda pregunta sobre las 40 horas que puso en aprietos a Rojo Edwards: ¿Hay algo más problemático que...?

La incómoda pregunta sobre las 40 horas que puso en aprietos a Rojo Edwards: ¿Hay algo más problemático que...? / FRANCISCO PAREDES

El debate por los cambios al cálculo de la jornada laboral de 40 horas sumó un nuevo capítulo luego de que el senador Rojo Edwards protagonizara un tenso intercambio con la periodista Natalia López durante una entrevista en T13 En Vivo.

En la conversación, el parlamentario defendió la propuesta del Gobierno, que busca flexibilizar el promedio de las 40 horas semanales, permitiendo que en períodos de mayor demanda algunos trabajadores puedan cumplir jornadas más extensas.

“Si trabajó una semana 45, bueno, la próxima trabajará 35. Si trabajó 50, las próximas dos semanas trabajará lo que corresponda para llegar a 40”, explicó Edwards.

Fue entonces cuando la periodista le planteó un caso hipotético: “¿Le parecería bien que una persona trabaje de corrido una semana completa?”, en referencia a épocas de alta demanda como Navidad.

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El senador respondió que no estaba planteando jornadas “de corrido”, aunque sostuvo que es razonable que existan temporadas con mayor carga laboral y otras con menos horas.

Sin embargo, López insistió en el impacto que una medida así podría tener en trabajadores con hijos u otras responsabilidades familiares.

Ante ello, Edwards replicó: “¿Hay algo más problemático que no tener trabajo?”, agregando que las reformas mal diseñadas pueden afectar la generación de empleo.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron sus dichos y criticaron su postura frente a la flexibilización de la jornada laboral.

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