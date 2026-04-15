Este miércoles, en el Estadio Mineirão, Universidad Católica dio el golpe como visitante y logró un triunfazo por 2-1 ante Cruzeiro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Una victoria histórica para el conjunto chileno, que no celebraba en suelo brasileño desde hace 15 años.

Desde el inicio del partido, el elenco brasileño se adueñó de la posesión, ante un equipo de Daniel Garnero que optó por replegarse en su propio campo. Fue así como llegó la primera acción de peligro para el local. A los 7′, Matheus Pereira probó desde fuera del área con un potente disparo, pero Vicente Bernedo reaccionó de gran manera y con una notable atajada evitó la apertura de la cuenta.

Con el correr de los minutos, la UC logró asentarse en el partido y generó su primera aproximación en los pies de Clemente Montes, quien a los 27’ sorprendió con un remate al palo del portero Cunha, aunque el golero estuvo atento para enviar el balón al tiro de esquina.

En ese mismo córner, Fernando Zampedri conectó un cabezazo que rebotó dos veces en el palo antes del despeje de un defensor brasileño. Sin embargo, el elenco cruzado encontró su recompensa en la jugada posterior con otro certero cabezazo de Justo Giani (29′), quien aprovechó un preciso centro de Fernando Zuqui y puso el 1-0 en Belo Horizonte.

¡GIANI PUSO EL PRIMERO!



El delantero de la Universidad Católica marcó un golazo para abrir la cuenta a favor de los Cruzados sobre Cruzeiro.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/53uy6qFwyD — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

De ahí en adelante, Cruzeiro se adueñó del trámite y buscó insistentemente el empate, que consiguió en el complemento mediante un penal convertido por Matheus Pereira (60’). La infracción se originó por un polémico manotazo de Clemente Montes sobre Kaiki en el área de la UC, que el árbitro colombiano Carlos Betancur no dudó en cobrar.

LO EMPATA CRUZEIRO



Matheus Pereira anotó la paridad para los brasileños tras un dudoso penal a favor de los locales.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QySKWJiPke — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

¿ERA PENAL?



Por este manotazo de Clemente Montes, el árbitro sancionó penal para Cruzeiro y Matheus Pereira anotó el 1-1.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TamHUIXnP8 — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

Más tarde, el equipo de Artur Jorge rozó el segundo tanto. A los 69’, Neyser Villarreal cabeceó en el área chica y la pelota se estrelló en el palo. En el rebote, Christian llegó exigido y no pudo conectar el balón para marcar el 2-1.

Pese a la presión del local, Universidad Católica supo dar el golpe definitivo en los descuentos y se quedó con la victoria gracias a un agónico gol de Jimmy Martínez (90+4′), quien irrumpió en el área de los brasileños y de cabeza marcó el definitivo 2-1 en el Mineirao.

¡AGÓNICO GOL Y LOCURA CRUZADA!



Jimmy Martínez con un certero cabezazo puso el 2-1 a favor de los Cruzados, en los descuentos del partido.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F6Y44WHVL8 — ESPN Chile (@ESPNChile) April 15, 2026

Con esta victoria, Universidad Católica sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D e igualó a Cruzeiro para ubicarse en el segundo lugar de la tabla con mejor diferencia de goles. La zona es liderada por Boca Juniors con 6 unidades, mientras que Barcelona es colista sin puntos.

El próximo desafío de los cruzados en la Copa Libertadores será ante el equipo de Guayaquil, en un encuentro clave que puede marcar su futuro en el torneo continental. El duelo está programado para el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas en Ecuador.