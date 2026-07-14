Un histórico arquero argentino regresa al fútbol chileno: sorpresa total en el mercado

Jorge Broun regresa al fútbol chileno después de más de una década. El experimentado arquero de 40 años puso fin a una etapa histórica en Rosario Central y volverá al país para reforzar a Universidad de Concepción.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, el portero viajará en las próximas horas a Chile para firmar contrato con el “Campanil” por 18 meses, es decir, hasta mediados del 2027.

Chile no es un destino desconocido para “Fatura”. Entre 2013 y 2014, tuvo un destacado paso por Deportes Antofagasta, donde disputó 32 partidos y se ganó el reconocimiento de los hinchas de los “Pumas”.

Broun se convirtió en uno de los grandes referentes de Rosario Central durante los últimos años. Formado en el club de Arroyito, el arquero alcanzó los 279 partidos con la camiseta del “Canalla”, siendo el segundo guardameta con más presencias en la historia del club argentino. Además, conquistó el título de la Liga Profesional 2025.

Sin embargo, perdió protagonismo tras la llegada de Jorge Almirón, quien lo relegó al banco de suplentes. Finalmente, el portero acordó la rescisión anticipada de su contrato durante este mes. Su último partido fue el 3 de mayo, en el empate 1-1 frente a Tigre.