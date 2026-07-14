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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5451 del martes 14 de julio

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.400 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5451 del martes 14 de julio

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5451 del martes 14 de julio / Francisco Castillo

Este martes 14 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5449, el premio total alcanzó los $3.400 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5451

  • Loto: $450 millones
  • Recargado: $420 millones
  • Revancha: $660 millones
  • Desquite: $310 millones
  • Jubilazo $1 millón: $720 millones
  • Jubilazo $500 mil: $240 millones
  • Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5451 del Loto

  • Loto: 15, 20, 41, 13, 10, 38
  • Comodín: 16
  • Multiplicador: 2
  • Recargado: 1, 41, 25, 16, 17, 31
  • Revancha: 32, 16, 14, 27, 6, 3
  • Desquite: 17, 24, 1, 4, 32, 38

Jubilazo

  • 9, 4, 23, 28, 2, 34
  • 31, 7, 40, 14, 37, 11
  • 25, 29, 18, 31, 28, 13
  • 39, 5, 17, 41, 38, 34
  • 11, 39, 19, 14, 32, 5

Jubilazo 50 años

  • 21, 26, 2, 10, 37, 24

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