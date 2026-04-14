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Gobierno y CUT iniciarán negociación por salario mínimo en medio de diferencias por alcance del reajuste

La cita partirá este viernes con posturas enfrentadas entre autoridades y trabajadores, marcadas por empleo, productividad y pérdida de ingresos reales.

Martín Neut

Rau - CUT

Rau - CUT

El Gobierno iniciará este viernes 17 de abril, a las 15:00 horas, la negociación del salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un escenario marcado por diferencias sobre el alcance del reajuste.

La instancia será encabezada por los ministerios de Hacienda y del Trabajo. El titular de esta última cartera, Tomás Rau, defendió su postura ante la Comisión de Trabajo de la Cámara: “como gobierno tenemos que velar por el empleo”, advirtiendo a La Tercera que “aumentos importantes del salario mínimo pueden generar desempleo”.

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Si bien aclaró que “no” busca impedir un alza, sostuvo que incrementos alejados de la productividad “pueden tener consecuencias bien dañinas”, apuntando además a que actualmente hay “862.000 desempleados”, frente a los 710.000 de hace cuatro años.

“Es una oportunidad”

Desde la CUT, su presidente José Manuel Díaz cuestionó el enfoque del Ejecutivo. “No compartimos la visión que tiene el gobierno (…) a razón de contener el salario mínimo”, afirmó, enfatizando la pérdida de poder adquisitivo por el alza del costo de la vida.

En esa línea, agregó que la negociación “es una oportunidad (…) para la recuperación del poder adquisitivo”.

En la antesala, la CUT sostendrá este miércoles reuniones con organizaciones de pymes —como la Asociación de Ferias Libres, Conupia, Unapyme y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones— para analizar el escenario, en una previa que anticipa una negociación compleja.

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