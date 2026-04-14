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Disparan contra Carabineros tras intento de fiscalización en Isla de Maipo: hay dos detenidos

Personal especializado mantiene rastreo en la ribera del Río Maipo tras el incidente que dejó capturados, autos robados recuperados y diligencias aún en curso.

Martín Neut

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile

Un operativo policial se mantiene en desarrollo en la ribera del Río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo, tras un ataque armado contra Carabineros durante una fiscalización.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a las 19:32 horas, cuando sujetos en un vehículo robado, al intentar ser controlados, “efectuaron disparos contra personal policial”.

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Lo anterior activó un despliegue con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, Radiopatrullas de Carabineros y la Prefectura Aérea de Carabineros.

Carabineros informó “la detención de 2 sujetos y la recuperación de 2 vehículos”, incluyendo el móvil en que se trasladaban y otro con encargo por robo. El procedimiento sigue activo, ya que “se mantiene desplegado personal (…) en búsqueda de los individuos restantes”.

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