Dos personas en prisión preventiva y tres menores internados provisionalmente tras crimen de adulta mayor en Coronel

Seis personas fueron formalizadas por su presunta participación en el homicidio de una adulta mayor de 65 años, ocurrido durante un violento robo registrado el pasado fin de semana en la comuna de Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho se habría producido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando la víctima, identificada como Isabel Contreras Aguilera, se encontraba junto a su pareja, de 72 años, cuidando una casona de huéspedes en el sector Maule.

En ese contexto, un grupo de sujetos ingresó al inmueble, desatándose el ataque que terminó con la muerte de la mujer.

Tras la detención de los involucrados, el tribunal decretó distintas medidas cautelares. Dos adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que tres adolescentes fueron enviados a internación provisoria.

Otro menor con arresto domiciliario

Un cuarto menor de edad quedó con arresto domiciliario. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El caso ha generado impacto en la comunidad, especialmente luego de que familiares de la víctima denunciaran que algunos de los imputados habrían difundido en redes sociales imágenes vinculadas al delito, incluyendo registros del dinero sustraído.

“Se burlaron de mi abuela subiendo fotos del dinero robado en redes sociales”, relató una de las familiares, acusando una grave falta de respeto hacia la víctima y su entorno.