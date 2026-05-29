;

Dos personas en prisión preventiva y tres menores internados provisionalmente tras crimen de adulta mayor en Coronel

El Tribunal ordenó medidas cautelares tras el violento asalto que terminó con la muerte de una mujer de 65 años en el sector Maule del Biobío.

Martín Neut

Foto de la víctima: Facebook Funeraria Ramírez

Foto de la víctima: Facebook Funeraria Ramírez

Seis personas fueron formalizadas por su presunta participación en el homicidio de una adulta mayor de 65 años, ocurrido durante un violento robo registrado el pasado fin de semana en la comuna de Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho se habría producido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando la víctima, identificada como Isabel Contreras Aguilera, se encontraba junto a su pareja, de 72 años, cuidando una casona de huéspedes en el sector Maule.

En ese contexto, un grupo de sujetos ingresó al inmueble, desatándose el ataque que terminó con la muerte de la mujer.

Revisa también:

ADN

Tras la detención de los involucrados, el tribunal decretó distintas medidas cautelares. Dos adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que tres adolescentes fueron enviados a internación provisoria.

Otro menor con arresto domiciliario

Un cuarto menor de edad quedó con arresto domiciliario. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El caso ha generado impacto en la comunidad, especialmente luego de que familiares de la víctima denunciaran que algunos de los imputados habrían difundido en redes sociales imágenes vinculadas al delito, incluyendo registros del dinero sustraído.

Se burlaron de mi abuela subiendo fotos del dinero robado en redes sociales”, relató una de las familiares, acusando una grave falta de respeto hacia la víctima y su entorno.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad