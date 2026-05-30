Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de mayo, y quién transmite?

Hoy, sábado 30 de mayo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Dos de estos encuentros son parte de la fecha 14 de la Liga de Primera, cuatro más darán inicio a la jornada 14 de la Primera B y tres más darán inicio a la fecha 9 de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 30 de mayo arrancará con dos choques en simultáneo desde las 12:30 horas. Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Santiago Wanderers recibirá a Unión Española. Piero Maza será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El otro se jugará en el Municipal de Recoleta, lugar en que Deportes Recoleta jugará ante San Luis de Quillota, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Unión San Felipe enfrentará a Deportes Puerto Montt en el Municipal de San Felipe, con arbitraje de Diego Paredes y transmisión de TNT Sports.

El cierre de la jornada se desarrollará a partir de las 20:00 horas, cuando San Marcos de Arica enfrente a Deportes Temuco en el Carlos Dittborn. Nicolás Gamboa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su acción a las 15:00 horas, cuando Deportes La Serena enfrente a Colo Colo en el estadio La Portada, con arbitraje de Fernando Vejar y transmisión de ADN Deportes, y por TV en la señal de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 17:30 horas, Universidad de Chile jugará ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional. Mario Salvo será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno comenzará con dos juegos a contar de las 15:00 horas. Uno será en el Atlético Municipal de Concón, donde Concón National jugará ante Provincial Ovalle, con arbitraje de Dione Rissios.

El otro en el Municipal de La Pintana, lugar en que Santiago Morning se medirá ante Provincial Osorno. Víctor Manzor será el juez del compromiso.

Luego, desde las 16:00 horas, Lota Schwager enfrentará a Deportes Linares en el Federico Schwager de Lota, con arbitraje de Dayared Ramírez. Ninguno de estos compromisos tendrá transmisión de TV.