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VIDEO. “Estoy muy feliz de volver a la selección... Me siento mucho más maduro; ahora la idea es mantenerse”

En conversación con ADN Deportes, Brayan Cortés se refirió a su regreso a La Roja tras casi un año de ausencia.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Brayan Cortés fue una de las grandes sorpresas en la nómina de Nicolás Córdova para la fecha FIFA de junio, en la que la selección chilena enfrentará a Portugal y a República Democrática del Congo.

El arquero, que actualmente defiende la camiseta de Argentinos Juniors, conversó en exclusiva con ADN Deportes, donde manifestó su felicidad por regresar a La Roja y abordó la competencia que tendrá en su retorno al combinado nacional.

“Estoy muy contento de estar nuevamente en la selección, de tener esta linda oportunidad y de prepararnos de la mejor manera para estos amistosos. Se vienen partidos muy importantes, que nos ayudan a crecer como jugadores. Todos los que estamos acá queremos ganarnos una oportunidad”, comenzó señalando el exarquero de Colo Colo.

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“Estoy muy feliz y orgulloso a la vez de volver a una convocatoria. El último partido que jugué fue hace casi un año. Estoy contento por mi presente, que es lo que me trae nuevamente acá, además de la confianza del grupo y del cuerpo técnico. Me siento más maduro y más tranquilo; ahora hay que aprovechar esta oportunidad y la idea es mantenerse”, agregó sobre su actualidad en el fútbol argentino.

Respecto a la disputa por la titularidad en el arco de La Roja, comentó: “Es una competencia muy buena. Ayer compartí todo el día con Lawrence Vigouroux. Hace 12 años que coincidimos, desde la selección Sub 20, y desde entonces mantenemos el contacto. Estoy muy feliz por el presente que está viviendo y por lo que ha demostrado cuando le ha tocado jugar por la selección”.

También está Thomas Gillier, que es un chico con muchas ganas y grandes condiciones. La competencia está muy linda, cualquiera puede jugar y para eso hay que prepararse, para estar listo cuando toque la oportunidad”, añadió.

Además, aprovechó de destacar la convocatoria de Iván Morales, su compañero en Argentinos Juniors. “Iván está muy bien. Se le ve muy bien físicamente y también como persona. Lo demostró cuando le tocó jugar en Argentinos; ahora se ganó su lugar y nos ha ayudado mucho en la parte ofensiva”, concluyó Cortés.

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