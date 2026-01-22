;

Presidente de la CUT arremete contra gabinete de Kast y lanza duros dardos a Jaime Campos: “Es lo más rancio que tiene la política”

Durante una asamblea sindical en Los Ríos, José Manuel Díaz cuestionó la composición del próximo equipo ministerial y anunció gestiones para sostener diálogo institucional.

Martín Neut

José Manuel Díaz

José Manuel Díaz / Sebastian Beltran Gaete

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, criticó el gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, cuestionando la incorporación de figuras que —a su juicio— representan continuidad política y vínculos con el mundo empresarial.

Las declaraciones fueron realizadas durante una asamblea sindical en la región de Los Ríos, donde el dirigente apuntó directamente al futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos.

Al revisar los nombres del próximo equipo ministerial, sostuvo que “uno se encuentra hasta con Campos”, a quien calificó como “una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política”, según Radio Bio Bio.

Preocupación por el ministerio de Trabajo

Díaz también cuestionó la designación de Ximena Rincón, señalando que “ha pasado por todo el arco de la política”, lo que —según indicó— abre un debate ético sobre la conformación del gabinete.

En relación con el futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que mantiene una postura “no muy amable” frente a la Ley de 40 horas y la negociación del salario mínimo. Hasta ahora, Jaime Campos no ha emitido declaraciones públicas por los cuestionamientos de la CUT.

Pese a las críticas, Díaz confirmó que fueron contactados desde “La Moneda chica” para una reunión la próxima semana.

