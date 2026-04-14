“Ocurre debajo de la región más poblada de Chile”: estudio detecta más de 1.300 microsismos bajo Santiago

Un estudio de la Universidad Católica detectó un clúster de 1.389 microsismos bajo la zona sur de Santiago, a profundidades de entre 20 y 30 kilómetros.

Los eventos, en su mayoría menores a magnitud 3, no son percibidos por la población y habían pasado inadvertidos por limitaciones en la red de monitoreo.

Según La Tercera, el académico UC Leoncio Cabrera explicó que “los resultados muestran que esta actividad, generalmente de magnitud menor a 3, no ha mostrado señales de detenerse, lo que sugiere un proceso geológico profundo y de larga duración”.

Además, señaló que “estimamos que esta fuente podría llevar activa más de 30 años, lo que la convierte en un lugar único a nivel mundial”.

“Ocurre debajo de la región más poblada de Chile”

El investigador de la Universidad de Chile Sergio Ruiz advirtió que el fenómeno ocurre “directamente debajo de la región más poblada de Chile”, por lo que enfatizó la necesidad de “delimitar mejor los mecanismos físicos que controlan esta actividad y mejorar las evaluaciones del riesgo sísmico intraplaca en el centro de Chile”.

Aunque el estudio no identifica un peligro inmediato, sus autores plantean que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mejorar el monitoreo sísmico y avanzar en la evaluación de riesgos en la capital.