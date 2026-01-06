Sueldo mínimo en Chile 2026: ¿Cuándo podría concretarse el próximo aumento para los trabajadores?

El pasado jueves 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo en Chile volvió a aumentar. El pago pasó de los $529.000 (establecidos en mayo de 2025) a $539.000, beneficiando a cerca de 900 mil trabajadores.

El incremento durante el actual gobierno ha sido gradual, pasando de $350.000 en mayo de 2022 a la cifra ya mencionada. Se trata de subidas en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Esta alza del salario mínimo es el corolario del trabajo realizado durante nuestro Gobierno por mejorar la vida y los derechos de las y los trabajadores y de sus familias“, sostuvo el ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Pablo Chacón.

¿Cuándo podría subir nuevamente el sueldo mínimo en Chile?

De acuerdo a la normativa más reciente (Ley 21.751, disponible pinchando aquí), el Congreso nacional tendrá que volver a discutir un eventual aumento.

El artículo 7 dice: "A más tardar en el mes de abril de 2026, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del día 1 de mayo de 2026, y consultará para su elaboración las sugerencias del Consejo Superior Laboral".

“Dentro del plazo de ocho meses contado desde la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá presentar a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado y a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados un análisis del impacto de los incrementos del ingreso mínimo en el empleo formal, la informalidad laboral y la estructura salarial nacional”, suma el párrafo siguiente.