El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las críticas que ha realizado el actual gobierno del presidente José Antonio Kast a la gestión económica de la administración anterior, encabezada por Gabriel Boric, defendiendo el manejo fiscal y llamando a evaluar con cautela las nuevas propuestas.

Tras asistir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, el exjefe de la billetera fiscal enfatizó que el debate sobre las finanzas públicas debe centrarse en el presupuesto y no en la caja disponible.

AGENCIA UNO / Oscar Guerra Ampliar

“Los recursos con los que el Estado puede contar son los que se definen en el presupuesto, no en la caja que haya en un día o en un mes”, afirmó.

En esa línea, destacó que la actual administración cuenta con un marco ya definido. “Para este año tenemos un presupuesto que contempla un crecimiento del gasto del 1,7%”, indicó, advirtiendo que los ajustes no son simples de implementar: “No es tan fácil recortar, se han ido haciendo excepciones”.

“Fuimos capaces...”

Frente a los cuestionamientos del oficialismo, Marcel defendió el punto de partida del gobierno anterior. “Nos tocó empezar el Gobierno con una situación fiscal más estrecha que esta, sin embargo, fuimos capaces de salir adelante”, sostuvo.

Respecto a las eventuales rebajas de impuestos impulsadas por el Ejecutivo, el exsecretario de Estado evitó adelantar juicios, aunque recordó que iniciativas similares ya fueron discutidas. “Tenemos que ser capaces de ver el conjunto de lo que se proponga, para saber si efectivamente es compensada y cuáles son los efectos económicos y distributivos”, señaló.

Consultado por medidas como el alza de los combustibles, Marcel fue cauto: “A nadie le gusta que desde fuera se diga lo que se debería haber hecho (…) por el 2026 hablan las actuales autoridades”.

“No es muy elegante ni muy justo que un exministro juzgue la gestión de un ministro (...) me tocó cuando yo fui ministro, pero no me voy a poner en en en el lugar del ministro“, sumó.